На 130 тысяч рублей порыбачил браконьер в Ейске

Мужчину остановили инспекторы ДПС и обнаружили в багажнике улов Фото: пресс-служба краевого МВД

Браконьера накануне задержали инспекторы ДПС Ейска. В автомобиле мужчины обнаружили крупный улов, сообщает пресс-служба ОМВД муниципалитета.

Сотрудники ДПС остановили водителя Hyundai для проверки документов. При проверке авто в багажнике обнаружено более 200 тараней, 27 пиленгасов и орудия лова. Мужчина рыбачил тремя лесковыми сетями в Ейском лимане. Причиненный ущерб составил 130 тысяч рублей.

В отношении браконьера возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.