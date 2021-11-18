На Кубани в 2022 году планируют построить 16 детсадов

В Краснодаре до конца года в эксплуатацию сдадут два новых учреждения Фото: пресс-служба краевой администрации

В Краснодарском крае в 2022 году планируют построить 16 детских садов. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова на выезде в два новых учреждения Краснодара.

В городе возводят детсады на 190 мест в поселке Водники, который готов на 97%, и на 80 мест в микрорайоне Гидростроителей по улице Автолюбителей. Учреждение завершено на 65%. Сдать в эксплуатацию объекты планируют к концу года.

– Потребность в детсадах в Краснодаре остается острой. Результаты переписи, которые мы увидим, многое объяснят, Кубань испытывает серьезную миграционную нагрузку. С 2015 по 2020 год мы построили 125 детских садов и корпусов к ним, около 100 объектов реконструировали и отремонтировали. В этом году будет завершено строительство 13 детских садов, в том числе шести в Краснодаре. В планах на следующий год 16 детских садов, – отметила Анна Минькова.