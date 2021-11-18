Более 17 тысяч человек прошли восстановление после COVID-19 в здравницах Кубани

Перенесшие COVID-19 активно проходят и диспанцеризацию Фото: Алена МАРТЫНОВА

Более 17 тысяч человек уже прошли восстановление после COVID-19 в здравницах Кубани. В регионе перенесшим заболевание рекомендовано пройти лечение в 53 организациях, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В учреждениях развернуто 37 тысяч мест, большинство из которых – на побережье Черного моря. Постковидных пациентов принимают в том числе и в Краснодарской бальнеолечебнице.

Восстановление проходят в семи санаториях Геленджика, Горячего Ключа и Анапы.

- Пациентам в набор медуслуг добавляют процедуры на дополнительную двигательную активность, лечебную физкультуру, упражнения по восстановлению дыхания. Реабилитация направлена на восстановление организма, повышение работоспособности, стабилизацию психоэмоционального состояния, - рассказали в пресс-службе администрации региона.

Напомним, переболевшие COVID-19 также проходят диспанцеризацию. В крае проводят обследование в 93 организациях.