В Краснодаре при поддержке МТС пройдет серия необычных мероприятий для людей с ограниченными возможностями

Что такое современное искусство и как его почувствовать? Может ли прекрасное для взгляда превратиться в осязаемое? Как увидеть и услышать родной город, влиться в его движение и стать частью огромного организма? Особенно, когда подвластны не все чувства и движения?

Краснодарский центр современного искусства Типография, компания МТС категорически заявляют: да! Все возможно! «Даешь доступное искусство!» Общими силами подвижников для людей с проблемами зрения и слуха, с ментальной инвалидностью и другими ограниченными возможностями (включая и материальные) было подготовлено четыре инклюзивные экскурсии.

Знакомство с выставкой «Как исчезнуть полностью и никогда не быть найденной» с переводом на РЖЯ.

(20 ноября, суббота, 17:00).

Специальная экскурсия по выставке «Как исчезнуть полностью и никогда не быть найденной», адаптированная для слабовидящих и незрячих

(27 ноября, суббота, 14:00)

Обзорная экскурсия по городу с @kizilpasha (краснодарским экскурсоводом, создателем блога на тему советской архитектуры Юга России)

(4 декабря, суббота, 13:00)

День свободного посещения предаукционной выставки MOST @mosthave.art.

(11 декабря, с 12:00 до 21:00)

Каждая из экскурсий бесплатна и инклюзивна (то есть открыта для всех). Для участия необходим QR-код, сертификат о первой прививке, ПЦР-тест либо другие документы (медотвод). На экскурсию по городу потребуется отдельная регистрация на @typographycenter.