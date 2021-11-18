Строительство трех газопроводов завершено в Анапе

В крае продолжается прием заявок на бесплатную газификацию Фото: krd.ru

Три газопровода достроены в Анапе. До конца года работы на объектах завершат еще в двух поселениях, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Так, новый газопровод длиной около километра появился в хуторе Рассвет. В этом году в поселении начнут строительство еще одной сети. Оборудование протяженностью более пяти километров теперь есть и в станице Анапской. Здесь газопровод рассчитан снабжать улицы Раевскую, Вишневую, Сиреневую, Анапскую, Песчаную и Северную.

В этом году строительство газопроводов начнут в станице Гостагаевской и в селе Цибанобалка. Вся газопроводная сеть позволит снабжать около тысячи домов.

Напомним, на Кубани продолжается прием заявок на бесплатную газификацию – всего в крае работает 400 пунктов приема документов. Заявление в том числе можно подать на портале Госуслуги и на сайте Единого оператора газификации.