Новый спорткомплекс планируют построить в Краснодаре

Новый спортивный комплекс возведут в Пашковском жилом массиве Краснодара. Учреждение расположат на месте старого детского сада. Строительство накануне поручил мэр Андрей Алексеенко в ходе рабочего объезда.

- Здание бывшего детского сада на Бородинской, 86 — старое и ветхое. Его надо снести, а территорию эффективно использовать. Земля не должна простаивать без дела, — отметил глава города.

Для проектирования учреждения уже выбран застройщик Готовый план поможет ускорить подачу заявки на финансирование за счет краевой программы.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что в школе №58 Краснодара возведут блок для начальных классов. Здание заменит ветхое и старое построение. В учреждении завершают строительство спортзала.