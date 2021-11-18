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Общество18 ноября 2021 14:58

Новый спорткомплекс планируют построить в Краснодаре

Учреждение расположат на месте старого детсада в Пашковском жилом массиве
Светлана ОВДЕЙ

Новый спортивный комплекс возведут в Пашковском жилом массиве Краснодара. Учреждение расположат на месте старого детского сада. Строительство накануне поручил мэр Андрей Алексеенко в ходе рабочего объезда.

- Здание бывшего детского сада на Бородинской, 86 — старое и ветхое. Его надо снести, а территорию эффективно использовать. Земля не должна простаивать без дела, — отметил глава города.

Для проектирования учреждения уже выбран застройщик Готовый план поможет ускорить подачу заявки на финансирование за счет краевой программы.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что в школе №58 Краснодара возведут блок для начальных классов. Здание заменит ветхое и старое построение. В учреждении завершают строительство спортзала.