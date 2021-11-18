Председатель ЗСК Краснодарского края посетил Калининский район

Секция бокса самая популярная среди детей Калининского район. Фото: пресс-служба ЗСК Краснодарского края

Председатель ЗСК Краснодарского края провел рабочий день в Калининском районе, где оценил сельхозпредприятия и социальные объекты. Агропромышленный комплекс района представляют крупные компании, специализирующееся на животноводстве и растениеводстве. Гордость района – поголовье чистопородного племенного молодняка крупного рогатого скота айширской породы.

- В Калининском районе уже сложившийся экономический уклад. Выгодное географическое расположение позволяет заниматься всем спектром сельхозработ, в том числе рыболовством и рисоводством, - рассказал о впечатлениях председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

В районе действуют современные спортивные комплексы, один из них открылся в 2020 году. Спросом у населения пользуются детские секцию по плаванию и боксу, а также тренажерный зал для взрослых. В 2022 году приступят к ремонту единственного в райцентре стадиона. Построенный в 1957 году, он ни разу капитальное не ремонтировался. Стоимость работ составит около 102 млн рублей.