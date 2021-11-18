Осенний призыв в армию обсудил Вениамин Кондратьев с командующим войсками ЮВО

Ход призывной кампании обсудили в администрации Краснодарского края. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил ход осенней призывной кампании с командующим войсками Южного военного округа Александром Дворниковым. Ежегодно ряды Вооруженных Сил России пополняют примерно 12 тысяч кубанских ребят. Как сообщили в администрации Краснодарского края, призыв этого идет согласно графику и без срывов.

– Мы заинтересованы в создании современных и комфортных условий для новобранцев в военкоматах. Из регионального бюджета за последние два года выделено примерно 22 млн рублей на обновление краевого сборного пункта. В Анапе с нуля построен новый военкомат, который стал одним из лучших в стране, – рассказал губернатор края Вениамин Кондратьев.

Большое внимание в регионе уделяется и патриотическому воспитанию допризывников. В Динском районе строится военно-патриотический парк имени Героя РФ, генерала армии Виктора Казанцева. Комплекс займет территорию не менее 145 га, здесь смогут оттачивать военные навыки школьники и призывники.