В бюджет Краснодарского края поступило почти 11 млрд неналоговых доходов

В администрации региона подводят финансовые итоги годы. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В бюджет Краснодарского края с начала 2021 года поступило 10,7 млрд рублей неналоговых доходов, полученных от использования государственного и муниципального имущества. Как уточнили в администрации Краснодарского края, план выполнен на 93%. В основном, это дивиденды, полученные за сданные в аренду или проданные земельные участки.

– По итогам 10 месяцев текущего года такого вида доходы в консолидированный бюджет региона выросли на 2,1 млрд рублей или на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Набранный темп работы нельзя терять. Необходимо активно проводить мероприятия по вовлечению в оборот неиспользуемого имущества и земельных участков, – рассказал вице-губернатор Сергей Болдин.

По поручению главы региона Вениамина Кондратьева на Кубани отслеживают и случаи использования земельных участков не по назначению. Так за три года контролирующие органы выявили почти 16 тысяч земельных участков, при использовании которых было нарушено земельное законодательство.