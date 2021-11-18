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Общество18 ноября 2021 17:04

25-летний юбилей отмечает медиахолдинг Сочи «Макс Медиа Групп»

Среди наград компании – несколько премий «ТЭФИ»
Евгения ХАЛИКОВА
Коллектив сочинского медиахолдинга принимает поздравления. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Коллектив сочинского медиахолдинга принимает поздравления. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Сочинский медиахолдинг «Макс Медиа Групп» отмечает четверть века деятельности. С юбилеем компанию поздравили глава департамента информационной политики Краснодарского края Галина Жукова и мэр города Алексей Копайгородский.

– Медиахолдинг – пример мастерства, профессионализма и таланта для многих представителей журналистского сообщества. Ваша работа помогает выявить существующие в городе Сочи проблемы и найти пути их решения, – рассказал мэр курорта Алексей Копайгородский.

Среди наград сотрудников «Макс Медиа Групп» - несколько призовых статуэток «ТЭФИ», а также дипломы телевизионных конкурсов, проводимых в России и за рубежом. Президент «Макс Медиа Групп» Михаил Микшис был награжден Почетной грамотой администрации Краснодарского края. Несколько сотрудников компании удостоились знаков почета «За профессиональное мастерство».