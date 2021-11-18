Кубанские компании смогут сэкономить на отечественном программном обеспечении

Бизнесмены смогут приобрести лицензионное ПО вдвое дешевле. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Предприятие Краснодарского края смогут сэкономить при приобретении отечественного программном обеспечении. В рамках господдержки и национального проекта «Цифровая экономика» стоимость ПО будет снижена вдвое за счет субсидирования. Как сообщили в администрации региона, эти меры поддержки обсуждали во время деловых встреч на площадке Точки кипения Hi-Tech.

– Сейчас основная задача, чтобы субъекты малого и среднего предпринимательства обратили внимание на лицензионные программные продукты, которые находятся в реестре. Это и есть базовые элементы цифровой трансформации малого и среднего предпринимательства, – рассказал глава департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.

Программа рассчитана до 2025 года. Чтобы стать участником и получить субсидию необходимо заполнить анкету на сайте Российского фонда развития информационных технологий. Через 5 рабочих дней комиссия вынесет решение по предоставлению мер поддержки.