Многофункциональный спорткомплекс под открытым небом появился в Усть-Лабинском районе

Спортплощадка доступна всем жителям хутора Александровский. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Усть-Лабинском районе появилась новая спортплощадка. Многофункциональный комплекс под открытым небом открыли в хуторе Александровском, финансирование было направлено в рамках губернаторской программы «Развитие физической культуры и спорта». Здесь есть зона воркаута, баскетбольные и волейбольные площадки, а также тренажерный городок.

– Я надеюсь, что место станет центром притяжения для местных жителей. С начала года 11 таких площадок появилось в отдаленных и небольших кубанских поселках, - рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Рядом со спортплощадкой разбили парк с фонтаном. За внебюджетные средства высадили цветочные клумбы, саженцы деревьев и обустроили пешеходные зоны.