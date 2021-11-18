Аэропорты Ташкента и Сочи связал новый авиарейс

новый рейс связал Сочи с Ташкентом. Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Воздушная гавань Сочи 18 ноября приняла первый рейс авиакомпании Qanot Sharq из Ташкента. Для сочинского аэропорта это уже второй узбекский авиаперевозчик, который выполняет регулярные перелеты между Сочи и Ташкентом.

- По традиции первый борт нового авиаперевозчика встретили торжественной водной аркой, а первому пассажиру, зарегистрировавшемуся на рейс из Сочи, подарили сувениры и сертификат на посещение бизнес-зала, - рассказали в пресс-службе аэропорта.

Новый регулярный рейс будет курсировать между городами раз в неделю. Время в полете составит почти 4 часа. В ближайшее время в расписании аэропорта Сочи появится новое международное направление - в Казахстан.