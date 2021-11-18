В краснодарском микрорайоне Россинского отремонтируют дороги

В микрорайоне Россинского заасфальтируют дорогу. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В микрорайоне Россинского стартовало строительство автодороги по улице им. Лаперуза. Новая 4-полосная дорога заменит существующую грунтовую, которая с наступлением осенне-зимней слякоти становится неприступной для местных автомобилистов.

— Новая автодорога снизит автомобильную нагрузку на соседние улицы. Также в планах пустить здесь маршруты общественного транспорта, - рассказал глава Прикубанского округа г. Краснодара Александр Журавлев.

Протяженность дороги составит почти 2,5 километра, она протянется от ул. им. Комарова и до ул. Лоцманской. В планах реконструкция других улиц микрорайона - им. Кирилла Россинского, Семигорской, им. Краеведа Соловьева и Батуринской. Всего приведут в порядок примерно 15 км дорог.