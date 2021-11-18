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Общество18 ноября 2021 19:30

В Новороссийске нарушители масочного режима предстанут перед судом

Всего в суд Новороссийска было направлено 608 материалов
Евгения ХАЛИКОВА
Нарушение масочного режима влечет за собой штраф

Нарушение масочного режима влечет за собой штраф

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новороссийские судя приступили к рассмотрению материалов, составленных в отношении нарушителей масочного режима. Судьям предстоит принять решение по 608 делам.

- Всего же в городе-герое за весь период усиленного контроля контролирующие группы составили 639 протоколов, - сообщил мэр Новороссийска Игорь Дяченко в своих соцсетях.

8 нарушителей антиковидных мер уже дождались судебного вердикта. Им придется заплатить штрафы в размере от 1 до 30 тысяч рублей.