В Новороссийске нарушители масочного режима предстанут перед судом

Нарушение масочного режима влечет за собой штраф Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новороссийские судя приступили к рассмотрению материалов, составленных в отношении нарушителей масочного режима. Судьям предстоит принять решение по 608 делам.

- Всего же в городе-герое за весь период усиленного контроля контролирующие группы составили 639 протоколов, - сообщил мэр Новороссийска Игорь Дяченко в своих соцсетях.

8 нарушителей антиковидных мер уже дождались судебного вердикта. Им придется заплатить штрафы в размере от 1 до 30 тысяч рублей.