Узнали, где будут отключения света в Сочи 19 ноября 2021

ЖИтели Сочи останутся без электроэнергии

В Сочи запланировано массовое отключение электроэнергии. На сайте городской энергокомпании опубликован список улиц, которые попадут под ограничения. Причина перебоев с подачей тока - ремонтные работы.

Так в Адлерском внутригородском округе временно лишатся электричества жители улиц Лавровая, Светогорская, Мясникяна, Православная, Дачная, Славянская, Малиновая. Петрозаводская, Гастелло, Цветочная, Луговая, Мзымтинская, Тюльпанов, Аллейная, Ереванская, Родная, Глициний, Кузнечная, Псебайская, Тульская, Николаевская, Просвещения, Чкалова, Искры, Калиновая, Веринская,Заречная, Мостовая, Междуреченская и переулка Западный. Будут обесточены садовые товарищества Кооператор, Знание, Кардабаш, Ромашка, Строитель, Холодные ключи, Турист, Энергетик, Экспресс. Останутся без благ цивилизации постояльцы отеля «Южный» и владельцы квартир в жилом комплексе «Морская Симфония». Стоит запастись свечами, так как прекратить подачу электроэнергии могут в течении дня, и жителям хутора Старый Кляр и села Верхнениколаевское.

В Хостинском районе замена электрооборудования запланирована на улицах Дивноморская, Калиновая, Искры, Эпроновская, Сухумское шоссе, Дарвина, Аллея Челтенхема, Чекменева, Измайловская, Ростовская, Камо, Апшеронская и Тепличная, а также на переулках Мостовой и Тихий. Отключения пройдут в селе Раздольном и в садовом товариществе Оазис.

В Центральном районе у энергетиков самый маленький объем работ. Здесь жители всего 6 улиц будут вынуждены какое-то обойдись без электричества: Курортный проспект, Кооперативная, Войкова, Донская, Восточная и переулок Строительный.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220.