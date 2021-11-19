Торговый центр с гостиницей за 650 млн рублей выставили на аукцион в Сочи

Фото: auction-house.ru

На аукционе появился торговый центр с гостиницей, который находится в Сочи. Его начальную стоимость оценили в 650 млн рублей.

- Площадь торгового центра составляет 3,9 тысячи квадратных метров. В гостинице 13 номеров. Объект расположен на первой линии федеральной трассы Джубга — Сочи. Отделка помещений - чистовая, - цитирует российский аукционный дом РБК.

Также в лоте отмечается, что земля под объектом находится в аренде до 2051 года. В здании необходимо установить два запроектированных лифта.