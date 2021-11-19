Школьник из Новороссийска победил в олимпиаде по искусственному интеллекту

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Всероссийская олимпиада школьников по искусственному интеллекту принесла первое место ученику из Новороссийска. Победителем стал Семен Комаров, учащийся 9-го класса гимназии №5.

- В финале олимпиады лучших выбирали из 50 школьников, которые представляли 19 регионов. Комаров стал победителем, второе место досталось ученику из Мурома, бронза уехала в Кировскую область, - сообщили в пресс-службе Министерства просвещения России.

На заключительном этапе школьники решали задачи, связанные с анализом изображений и компьютерной обработкой текстов. Они создавали модель на основе отзывов зрителей о кинофильмах и делали вывод, понравилась ли картина конкретному человеку. Также школьники создавали компьютерный алгоритм анализа фотографий и подсчета количества звезд в небе.

Победители и призеры получат дипломы и призы. Торжественная церемония награждения состоится 7 декабря, отметили в ведомстве.