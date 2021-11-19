В Сочи на горнолыжном курорте «Роза Хутор» появятся новые дорожные знаки

Фото: Роза Хутор

На внутренней территории горного курорта «Роза Хутор» в Сочи разместят новые дорожные знаки. Появятся предупреждения о том, что остановки и стоянка запрещены, а также работает эвакуатор.

- Знаки будут расположены на участке вдоль улицы Олимпийской - от здания по адресу Площадь Мзымта №1 до здания на Набережной Лаванда №1, а также на всем протяжении улицы Каменка, - сообщили "Комсомольской правде"-Кубань" в пресс-службе горного курорта.

Всем гостям горного курорта, которые приезжают в горы на машинах, надо внимательно следить за знаками.