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Общество19 ноября 2021 6:48

В Сочи на горнолыжном курорте «Роза Хутор» появятся новые дорожные знаки

Водителей просят быть внимательнее
Авторы (2):
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Геннадий БОЧКАРЕВ
Геннадий БОЧКАРЕВ
Фото: Роза Хутор

Фото: Роза Хутор

На внутренней территории горного курорта «Роза Хутор» в Сочи разместят новые дорожные знаки. Появятся предупреждения о том, что остановки и стоянка запрещены, а также работает эвакуатор.

- Знаки будут расположены на участке вдоль улицы Олимпийской - от здания по адресу Площадь Мзымта №1 до здания на Набережной Лаванда №1, а также на всем протяжении улицы Каменка, - сообщили "Комсомольской правде"-Кубань" в пресс-службе горного курорта.

Всем гостям горного курорта, которые приезжают в горы на машинах, надо внимательно следить за знаками.