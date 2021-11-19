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Общество19 ноября 2021 6:58

Судебные приставы Кубани взыскали с завода 500 млн рублей задолженности по налогам

Деньги пошли в госбюджет
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА

Более чем на 500 миллионов рублей пополнился государственный бюджет. Приставы в Краснодаре взыскали такую крупную сумму с завода по производству строительных металлических конструкций. Организация несколько лет не платила в казну налоги.

- Арбитражный суд Краснодарского края привлек организацию-должника к субсидиарной ответственности. Юридическое лицо недоплатило налогов на общую сумму 528 миллионов рублей. Долг был взыскан, - отметили в пресс-службе УФССП РФ по Краснодарскому краю.

Стараясь затянуть процесс взыскания, представители должника оспаривали в суде практически каждое действие судебных приставов. Но в итоге долг был погашен в полном объеме.