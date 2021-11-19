Российские ученые из Ушаковки обсудили с иностранными коллегами пути развития морской индустрии.

Более 30 крупнейших морских вузов мира приняли участие в 21-й генеральной ассамблее Международной ассоциации морских университетов (IAMU). В том числе специалисты Государственного морского университета имени адмирала Федора Ушакова. С докладом выступал декан факультета эксплуатации водного транспорта и судовождения Анатолий Попов.

Россия была представлена двумя вузами - из Новороссийска (Ушаковка) и Калининграда. Основными обсуждаемыми вопросами стали инновации и устойчивое развитие морской индустрии в контексте экологии и «зелёного» судоходства, безэкипажное судовождение и новые технологии в образовательном процессе.

Анатолий Попов поделился с коллегами информацией о том, как система дистанционного образования внедрялась в университете, причем задолго до пандемии. О процессе создания «Лаборатории дистанционных образовательных технологий и электронного обучения». На сегодняшний день электронная база университета насчитывает около 5000 учебно-методических материалов, подготовленных собственными силами.

Главные итоги ассамблеи: Ушаковка достигла предварительных договоренностей с Арабской академией наук, технологий и морского транспорта об обмене студентами и преподавателями, о выполнении совместных научных проектов, а также в планах начать разработки в сфере безопасности мореплавания вместе с морским университетом Греции.