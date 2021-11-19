Новый дробильно-сортировочный комплекс открыли на Кубани

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В Краснодарском крае реализовали крупный инвестпроект. В Курганинске открыли новый дробильно-сортировочный комплекс. В городе появилось порядка 30 рабочих мест. Об этом сообщили в

- На новом предприятии, которое расположено на месторождении валунно-гравийно-песчаной смеси, будут добывать и перерабатывать щебень и песок. Эти материалы необходимы в дорожном строительстве, - отметили специалисты.

Комплекс будет поставлять тротуарную плитку для обустройства парков и скверов в регионе. Также отмечено, что на предприятии внедрят бережливые технологии.