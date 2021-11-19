На вокзале Дагомыса в Сочи провели «масочный» рейд

На вокзальном комплексе станции Дагомыс представители СКЖД, Роспотребнадзора и транспортной полиции провели совместный рейд. Мониторинговая группа проверила соблюдение пассажирами масочного режима.

- В последнее время большинство пассажиров, пользующихся железнодорожным транспортом, стали более ответственно относиться к соблюдению необходимых профилактических мер, в том числе соблюдению масочного режима. Подобные рейды как раз и направлены на то, чтобы повысить уровень сознательности граждан, – рассказал "Комсомольской правде"-Кубань" начальник вокзального комплекса Владислав Клюс.

Нарушителей предупреждают или штрафуют. Также на вокзале Дагомыс чаще проводят генеральные уборки и дезинфицируют помещения.