Без света 19 ноября останется часть Анапы

Анапа частично останется без света 19 ноября Фото их архива КП

Без света в пятницу, 19 ноября, частично останется Анапа. Причина отключения – ремонтные работы на линиях электропередачи, сообщают «Юго-западные электрические сети».

Так, свет погаснет в домах по улицам Трудящихся, 6-76, 91-16, Гоголя, 86-108, 89-99, Астраханской, 55-65, 58-66, Владимирской, 37-43, 50-54, в Супсехе - школы, детские сады, АТС, водоканал, почта. Время отключение – с 9:00 до 17:00.

А с 14:00 до 17:00 частично прервут электроснабжение в двух селах – Гай-Кодзор и Бужор.