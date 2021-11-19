На Кубани за последние сутки зафиксировано 903 новых случая заболевания COVID-19

903 новых случая заболевания COVID-19 зафиксировано за сутки на Кубани Фото из архива КП

В Краснодарском крае за последние сутки зафиксировано 903 новых случая заболевания COVID-19, в том числе 81 среди детей. Самому младшему пациенту 1 месяц, самому старшему – 92 года, сообщает региональный оперативный штаб.

В Краснодаре заболел 421 человек, в Сочи – 60, в Каневском районе - 53. В Тимашевском районе 40 новых случаев заболевания, в Новороссийске и Динском районе – по 34. В Анапе заболели 24 человека, в Геленджике – 20, в Брюховецком районе -18, в Ейском – 16, в Туапсинском – 14. По 13 заболевших зафиксировано в Отрадненском и Крымском районах, по 11 – в Армавире и Новокубанском районе.

- По 10 положительных тестов получено в Северском и Темрюкском районах, по 9 - в Кореновском, Приморско-Ахтарском и Славянском, по 7 - в Абинском и Лабинском. 6 заболеваний выявили в Староминском районе, по 5 - в Апшеронском, Красноармейском, Крыловском, Успенском и Мостовском. По 4 заражения – в Горячем Ключе, Белореченском и Павловском районах, по 3 – в Выселковском, Кавказском и Ленинградском, по 2 – в Калининском и Щербиновском муниципалитетах. В Курганинском, Тихорецком, Тбилисском и Новопокровском районах зафиксировано по 1 случаю, - сообщает оперштаб края.

За последние сутки в регионе скончались 69 пациентов. На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 117 заболевших, 8 – на ЭКМО.