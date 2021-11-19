Формирование смерчей прогнозируют над Черным морем в Сочи

Формирование смерчей прогнозируют над Черным морем Фото: ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Формирование смерчей с 19 по 21 ноября прогнозируют над Черным морем. Так, наиболее опасной ситуация ожидается на участке Магри - Веселое в Сочи.

- Если вы оказались вблизи смерча, необходимо немедленно укрыться в ближайшем овраге или канаве, обходить щиты и электрические провода, которые могут стать угрозой ЧП, - сообщают в пресс-службе МЧС Краснодарского края.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Новороссийск вновь вернулся норд-ост.