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Общество19 ноября 2021 9:02

Формирование смерчей прогнозируют над Черным морем в Сочи

В МЧС Кубани предупредили об усилении ветра в период с 19 по 21 ноября
Светлана ОВДЕЙ
Формирование смерчей прогнозируют над Черным морем Фото: ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Формирование смерчей прогнозируют над Черным морем Фото: ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Формирование смерчей с 19 по 21 ноября прогнозируют над Черным морем. Так, наиболее опасной ситуация ожидается на участке Магри - Веселое в Сочи.

- Если вы оказались вблизи смерча, необходимо немедленно укрыться в ближайшем овраге или канаве, обходить щиты и электрические провода, которые могут стать угрозой ЧП, - сообщают в пресс-службе МЧС Краснодарского края.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Новороссийск вновь вернулся норд-ост.