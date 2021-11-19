Более 7,9 млн рублей зарплаты задолжали работникам транспортного предприятия Ленинградского района Кубани

Более 7,9 миллиона рублей задолжали работникам транспортного предприятия Ленинградского района Кубани. По факту нарушения Трудового кодекса РФ было возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, в период с мая по ноябрь 45 сотрудникам транспортного предприятия не выплачивались деньги за труд. В это время руководство имело возможность выдать зарплату работникам в полном объеме, однако средства выделили на другие цели.

- В ходе следствия в полном объеме была погашена образовавшаяся задолженность по заработной плате. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.