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Общество19 ноября 2021 9:31

На «Роза Хутор» появятся новые дорожные знаки

Гостей курорта просят быть внимательными
Василий РЫЖОВ
Новые дорожные знаки появятся на Роза Хутор. Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

Новые дорожные знаки появятся на Роза Хутор. Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

В ближайшее время на внутренней территории курорта в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения, будут установлены новые дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена», 3.28 «Стоянка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».

Они будут расположены на участке вдоль улицы Олимпийской - от здания по адресу Площадь Мзымта, д.1, до здания на Набережной Лаванда, д.1, а также на всем протяжении улицы Каменка.