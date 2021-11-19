На «Роза Хутор» появятся новые дорожные знаки

Новые дорожные знаки появятся на Роза Хутор. Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

В ближайшее время на внутренней территории курорта в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения, будут установлены новые дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена», 3.28 «Стоянка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».

Они будут расположены на участке вдоль улицы Олимпийской - от здания по адресу Площадь Мзымта, д.1, до здания на Набережной Лаванда, д.1, а также на всем протяжении улицы Каменка.