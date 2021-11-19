Бесследно пропавшего год назад мужчину разыскивают в Армавире

Пропавший Александр Иншев Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В Армавире продолжают разыскивать бесследно пропавшего мужчину. По факту исчезновения возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, в ноябре 2020 года 31-летний Александр Иншев выехал из хостела Армавира. После этого место нахождения мужчины было неизвестно. Русоволосый исчезнувший выглядит на возраст 30-35 лет, ростом 170-175 сантиметров, глаза темные.

- Расследование уголовного дела по ч.ст.105 УК РФ продолжается. Граждан, обладающих какой-либо информацией об исчезнувшем, просим обратиться по телефонам 8(86137) 3-86-47, 02 или 112, - говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю.