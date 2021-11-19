Новая трамвайная линия на Московской в Краснодаре готова на 70%

Строительство продолжается

В Краснодаре продолжаются работы по прокладке нового участка трамвайной линии по улице Московской. К Петра Метальникова протянули уже 3,6 км рельсошпальной решетки в обоих направлениях. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Каждый день рабочие преодолевают участки в более 50 метров. Строительство идет по графику, - отметили в мэрии.

Новая трамвайная линия готова на 70%. Ливневки обустроены на 90%. Всего ветка протянется на 5 км, по пути будет пять остановочных пунктов.