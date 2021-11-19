Более 69 кубанских семей получили в 2021 году поддержку за рождение детей

Более 69 кубанских семей получили поддержку при появлении детей Фото: пресс-служба краевой администрации

Кубанские семьи получают поддержку в рамках нацпроекта «Демография». Так, в 2021 году дополнительные средства на содержание детей получили более 69 тысяч семей региона. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

В частности, свыше 62 тысяч ячеек общества получили средства при появлении первого ребенка, еще более 7 тысяч – за рождение третьего и следующих детей.

- Выплата за рождение первого ребенка рассчитана для семей, доход которых не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума, в этом году – это не более 24 596 рублей на человека. При появлении третьего или последующих детей родители с доходом ниже 1,5-кратной величины прожиточного минимума - 18447 рублей на каждого - могут получать 11114 рублей каждый месяц. Средства предоставляют до трехлетия ребенка, - рассказали в пресс-службе краевой администрации.

Подчеркивается, что при появлении третьего и последующих детей рассчитан материнский капитал – 134 тысяч 128 рублей.

Всего в этом году из краевого и госбюджета на поддержку семей за рождение ребенка отведено более 12,6 миллиарда рублей.