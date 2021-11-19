Фитнес-центры, спортзалы и бассейны на Кубани можно посещать только с QR-кодом

Такое решение приняли на заседании оперштаба

Из-за стремительного роста в Краснодарском крае вводят новые ограничения. В фитнес-центрах, спортзалах и бассейнах будут требовать QR-код о вакцинации или перенесённом заболевании. Такие меры будут действовать до 18 января.

- QR-код о вакцинации, перенесённом заболевании или справка о медотводе потребуется при посещении фитнес-центров, спортзалов, бассейнов, - написал в Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Он также добавил, что QR-код нужен будет и при входе на предприятия сферы бытовых услуг и в объекты розничной торговли, за исключением аптек и магазинов с товарами первой необходимости, в частности, продуктовых. Также наличие сертификата обязательно при проведении деловых и конгрессно-выставочных мероприятий.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что требования QR-кодов в ТЦ и общепите продлили до 18 января 2022 года.