До 5 лет колонии грозит 20-летней жительнице Курганинска за кражу драгоценностей у родственницы

Девушка тайком забирала украшения и сдавала в ломбард Фото из архива КП

Жительница Курганинска стала фигуранткой уголовного дела за кражу драгоценностей. Украшения злоумышленница сдавала в ломбард, сообщает пресс-служба краевого МВД.

Так, 20-летняя девушка жила со своей родственницей. Та стала замечать исчезновение ювелирных украшений и обратилась в полицию. Как установили правоохранители, к краже причастна молодая родственница – в течение трех месяцев она забирала украшения и сдавала в ломбард. Всего злоумышленница «заработала» таким образом около 45 тысяч рублей, которые потратила.

- В отношении 20-летней девушки возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - сообщают в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.