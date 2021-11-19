Космонавт Олег Новицкий проходит постполетную реабилитацию в Сочи

Встреча Олега Новицкого и Алексея Копайгородского Фото: пресс-служба администрации Сочи

Космонавт Олег Новицкий прибыл в Сочи для прохождения реабилитации после полета. Члена «киноэкипажа» встретил накануне мэр города-курорта. Об этом Алексей Копайгородский сообщил в своем telegram-канале.

В ходе встречи летчик-космонавт, Герой России высадил магнолию на Аллее космонавтов, что находится в парке «Ривьера».

Олег Новицкий три раза совершал полет на орбиту, столько же выходил в открытый космос, смог сняться в фильме – уникальном кинопроекте, съемки которого проходили в космосе с участием актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко.

- Счастлив возможности пообщаться с настоящим героем. На встрече обменялись памятными подарками. Олег Новицкий вручил мне авторский снимок – вид на Сочи с борта МКС. Этот подарок станет частью исторического наследия города, - отметил Алексей Копайгородский.