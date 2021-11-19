Более чем на треть возросла заболеваемость COVID-19 на Кубани

На Кубани на 34% возросла заболеваемость коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 34% возросла заболеваемость COVID-19 в Краснодарском крае. Только за последние сутки в регионе зарегистрированы 903 новых пациента. Статистику заражения накануне озвучили на заседании оперативного штаба Кубани.

- По состоянию на 19 ноября в Краснодарском крае зарегистрировано 89 837 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. За последнюю неделю число заболевших составило 2 835 человек, что на 34% выше в сравнении с прошлой неделей, - отметила эксперт управления Роспотребнадзора Кубани Диана Тюпина.

Подчеркивается, что от числа новых пациентов 18% составляют несовершеннолетние. А среди людей старше 55 лет зафиксировано около 1,2 тысячи случаев заболевания. Наибольшее количество заражений выявляют среди женщин.