Пьяный водитель сбил самокатчика в Краснодаре

У водителя легковушки имелись признаки опьянения Фото: пресс-служба ГИБДД Краснодарского края

Водитель легковушки накануне сбил электросамокатчика в Краснодаре. ДТП произошло на проспекте им. писателя Знаменского, сообщает пресс-служба ГИБДД Краснодарского края.

Предварительно, 21-летний водитель ВАЗ-2105 поворачивал налево и сбил 57-летнего мужчину, ехавшего на электросамокате. Владелец легковушки, вероятно, был пьян и пройти освидетельствование отказался.

- В результате ДТП водителя электросамоката доставили в больницу с травмами. Обстоятельства случившегося устанавливаются, - сообщили в ГИБДД региона.