Сбытчика почти килограмма наркотиков задержали в Кущевском районе Кубани

Более 800 граммов наркотиков обнаружили в авто сбытчика Фото из архива КП

Сбыт крупной партии наркотиков пресекли в Кущевском районе Кубани. Мужчину, перевозившего почти килограмм запрещенных веществ, задержали на посту ДПС, сообщает пресс-служба регионального МВД.

25-летнего водителя BMW остановили для проверки документов. Тогда же в авто сбытчика и обнаружили наркотики общим весом более 80 граммов. Мужчина купил вещества в интернете и планировал продать в Новороссийске.

- В настоящее время задержанный находится в заключении под стражей, возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком вплоть до пожизненного, - говорится в сообщении пресс-службы.