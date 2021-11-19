В Краснодаре реконструируют стадион "Кубань" Фото: пресс-служба краевой администрации

Второй этап ремонта стадиона «Кубань» стартовал в Краснодаре. Завершить работы этой ступени запланировано в конце декабря. Накануне министр спорта Кубани Серафим Тимченко и вице-губернатор Александр Власов посетили объект.

Так, в зале для занятий акробатикой и гимнастикой установлены климатические системы, а на северной трибуне оборудована гидроизоляция железобетонных конструкций. В западной части ремонтируют колонны и лестничные балки.

Помимо самого стадиона, благоустраивается и прилегающий парк. В частности, на территории поставят скамейки, оборудуют дорожки для прогулок и бега, а на набережной уложат плитку.

– Стадион «Кубань» рассчитан для занятий различными видами спорта. Здесь регулярно тренируются спортсмены краевых учреждений. Мы должны создать комфортные для них условия, сохранить самую крупную из старейших спортивных арен края в надлежащем состоянии, – отметил Александр Власов.