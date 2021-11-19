Более 2 тысяч камер видеонаблюдения будет установлено к концу 2021 года в Сочи

В Сочи увеличат число камер видеонаблюдения Фото: sochi.ru

Более 2 тысяч видеокамер будут установлены к концу года в Сочи. Всего в городе оборудованы 1923 устройства. Вопрос установки видеокамер обсудили накануне на рабочем совещании администрации.

Так, до конца 2021 года на курорте будет насчитываться 2119 устройств наблюдения.

- Для безопасности сочинцев, особенно наших детей, необходимо обеспечить все дошкольные учреждения и школы круглосуточным видеонаблюдением с распознаванием лиц и охраной. Установить видеокамеры нужно и в переходах, парках, скверах, подчеркнул мэр Алексей Копайгородский.

С 2013 года количество видеокамер на территории Сочи увеличилось на 26%, а 1400 устройств, оборудованные во время Олимпиады-2014, обновлены. В Сочи установлены 70 видеокамер со встроенной функцией распознавания госрегистрационных знаков, а в декабре закупят 168 единиц для общеобразовательных учреждений. Сейчас город имеет 14 видеокамер с функцией распознавания лиц, которые тестируют для использования.