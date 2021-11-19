«Россети Кубань» направили 3 млрд рублей на финансирование ремонтной кампании в 2021 году

«Россети Кубань» направила 3 млрд рублей на финансирование ремонтной кампании в 2021 году.

Компания «Россети Кубань» направила на финансирование ремонтной кампании в 2021 году более 3 млрд рублей. Мероприятия для подготовки электрических сетей «Россети Кубань» к надежной работе в осенне-зимний период (ОЗП) выполнены в полном объеме, а по некоторым показателям превышают 100%. «Россети Кубань» получила паспорт готовности к осенне-зимнему периоду 2021/2022 гг. Решение о готовности субъектов электроэнергетики оформлено соответствующим приказом Министерства энергетики России от 3 ноября 2021 г.

Для надежного электроснабжения потребителей в период максимальных нагрузок на территории Краснодарского края и Республики Адыгеи «Россети Кубань» проведен ремонт 11 силовых трансформаторов на крупных питающих центрах региона, свыше 10 тыс. км воздушных линий электропередачи, 1,8 тыс. трансформаторных подстанций, расчищено 1,5 тыс. га просек воздушных ЛЭП, заменено более шести тысяч опор. На 100% сформирован аварийный запас. Подготовлены 392 аварийно-восстановительные бригады. Это порядка 1800 человек производственного персонала и 715 единиц спецтехники. В резерве находятся 109 источников электроснабжения общей мощностью 12,6 МВт.

Компания «Россети Кубань» отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 110 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Входит в группу «Россети». В составе энергосистемы 11 электросетевых филиалов. Общая протяженность линий электропередачи – более 90 тыс. км. Площадь обслуживаемой территории – 83,8 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек.