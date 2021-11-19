Strategy Partners определили ключевые направления развития экономики Краснодарского края с высоким инвестиционным потенциалом. Фото предоставлено пресс-службой СберБанк.

Strategy Partners (входит в экосистему Сбер) представила Стратегию привлечения инвестиций в экономику Краснодарского края до 2030, а также дорожную карту по реализации данной Стратегии. Документы разработаны совместно с отраслевыми министерствами, Сбербанком, представителями бизнеса, и экспертами. Новая Стратегия была презентована губернатору Краснодарского края В.И.Кондратьеву.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, привлечение инвестиций – одно из ключевых условий развития экономики, а значит, благополучия жителей. «За последние годы нам удалось создать в крае благоприятный деловой климат, одну из самых эффективных в стране систем поддержки бизнеса. Согласно Стратегии развития региона до 2030 года, мы планируем привлечь в экономику 13 триллионов инвестиций», - добавил он.

Инвестиционная Стратегия края разрабатывалась с целью преодоления имеющихся барьеров и увеличения поддержки инвестиций со стороны бюджета региона. Среди барьеров эксперты выделили: дефицит готовых промышленных площадок, размер инвестиций для получения налоговых льгот, тарифы на электроэнергию (выше в среднем на 20%, чем у регионов-конкурентов), дефицит квалифицированных кадров и низкое качество социальной сферы и городской среды.

Фото предоставлено пресс-службой СберБанк.

- Согласно Целевым показателям привлечения инвестиций в Краснодарский край, экономика края может расти не меньшими темпами, чем у сопоставимых лидеров (Калужская область, Приморский край; Московская область и Республика Татарстан.). В этом случае ВРП удвоится к 2030 году, - прокомментировал документ партнер Strategy Partners Алексей Праздничных.

Разработчики Стратегии подчеркивают, что для удвоения ВРП инвестиции должны расти на 8% в год. Добиться такого роста возможно за счет ряда секторов с наиболее благоприятными условиями для развития. Среди них аналитики компании выделили три приоритетных для Кубани сектора экономики: туризм, промышленность и информационные технологии (IT). В каждом секторе определили до десяти приоритетных направлений, которые имеют хорошие рыночные перспективы и благоприятные условия для реализации, проанализировали, в каком именно муниципалитете края есть перспективные ниши для каждого из них. В целом, в новые проекты в приоритетных секторах до 2030 года необходимо привлечь до 450 млрд рублей.

- Сбер сегодня остается ключевым финансовым партнером региона. Мы работаем с большим числом предпринимателей в самых разных секторах экономики и накопили экспертизу в оценке бизнес-моделей практически любого бизнеса: от небольшой кофейни в столице Кубани до крупных промышленных высокотехнологичных производств. С учетом новых возможностей экосистемы Сбера и при поддержке Strategy Partners мы уже ведем активную работу по реализации ключевых направлений Стратегии привлечения инвестиций в Краснодарский край до 2030 года, - рассказала Татьяна Сергиенко, управляющий отделением Сбербанка в Краснодарском крае и Адыгее.

По рекомендациям экспертов Strategy Partners, для привлечения инвестиций в приоритетные сектора и направления важно активизировать работу с инвесторами: не только принимать и сопровождать тех, кто уже решил инвестировать в Краснодарский край, но и работать с потенциальными инвесторами. «Для этого необходимы определенные организационные и кадровые изменения, включая формирование команды профессионалов, которая сможет говорить с бизнесом на одном языке и убеждать его прийти на Кубань», - отметил Алексей Праздничных.

На следующем этапе губернатор предложил обсудить разработанную Стратегию со всеми главами районов.