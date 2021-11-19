В Сочи продолжается расследование уголовного дела о хищении земель нацпарка

Национальный парк Сочи Фото: npsochi.ru

В Сочи продолжается расследование уголовного дела по факту хищения земель Национального парка. Накануне здесь арестовали 11 тысяч участков, которые незаконно вывели из его состава.

Границы Национального парка уточнялись каждые 10 лет. В итоге часть территории утратила статус особо охраняемой и приобрела статус земель населенных пунктов, однако участки земли относятся к государственной собственности.

Несмотря на это территории мошеннически были переформированы в земельные участки, права на которые оформили третьи лица. А большая часть леса была уничтожена. Порядка 3,5 тысячи земельных участков на более чем 2,3 тысячи гектаров покрыты лесом.

– В настоящее время ведется следствие о мошенничестве в особо крупном размере. Лица, чьи участки попали под ограничения, вправе обратиться за пояснениями в УВД или прокуратуру. Каждому обращению будет дана надлежащая оценка, а заявителям даны необходимые разъяснения, – подчеркнул старший помощник прокурора Краснодарского края по взаимодействию со СМИ и общественностью Антон Лопатин.

Подчеркивается, что арест коснулся только незастроенных участков. Частные дома не тронуты и сносить не предусмотрено.

– Цель расследования - установить схему перехода земельных участков и причастность лиц к их хищению, в том числе должностных. В настоящее время на 3452 земельных участка наложен арест, на этих землях отсутствуют объекты недвижимости, – отметил заместитель начальника УВД по г. Сочи Александр Калягин.