«Настоящие люди»: голосование в самом разгаре

Голосуй сердцем в конкурсе «Настоящие люди».

Голосование в конкурсе «Настоящие люди» - в самом разгаре. Уже наметились явные лидеры, однако все может измениться. За участников голосуют читатели «Комсомолки». У каждого из вас есть возможность познакомиться с фотографиями и уникальными историями живущих рядом героев. Своим голосом вы можете поддержать тех, кто ближе по духу, с кем знакомы лично или просто живёте в одном поселке. Возможно, вы не знаете человека, но его поступок с теплотой отозвался в вашем сердце.

Голосование за участников премии идет на сайте kp.ru. По итогам выбора читателей мы огласим победителей и номинантов. Итоги премии подводим в начале декабря в эфире радио «КП» - Краснодар».

Акция «Настоящие люди» проходит при поддержке городской думы Краснодара и ее председателя Веры Галушко.

Генеральный партнер премии "Настоящие люди" - Газпромбанк.