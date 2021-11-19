Иномарку, на которой «висело» 100 штрафов, арестовали в Славянском районе Кубани

Авто арестовали за количество штрафов - 100 административных нарушений Фото: ГИБДД Славянского района

Иномарку, на которой «висело» 100 штрафов за ПДД, арестовали в Славянском районе Кубани. Накануне сотрудники ГИБДД муниципалитета задержали неплательщика задолженностей.

Водителя серебристого Nissan остановили по улице Красной Славянска-на-Кубани. В связи с большим количеством штрафов на авто составили акт об аресте, а владельцу выдали квитанцию для оплаты задолженностей.

- За уклонение от уплаты административного штрафа в установленные сроки предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа в двукратном размере суммы не уплаченного административного штрафа, но не менее 1000 рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов, - напоминают в Госавтоинспекции.