Лесопожарные службы Кубани получили патрульную технику

Для лесопожарных станций края закупили мотовездеходы Фото: пресс-служба краевой администрации

Лесопожарные станции Кубани получили патрульную технику. Краевым станциям вручили мотовездеходы в рамках нацпроекта «Экология», сообщает пресс-служба администрации региона.

Вручение проходило на территории «Краевого лесопожарного центра», расположенного в станице Елизаветинской.

– Восемь мотовездеходов уже сегодня отправятся на выполнение противопожарных, профилактических мероприятий в лесах края. Реализация регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» продолжается. До конца года на баланс учреждения поступят еще 62 рации и эвакуатор на базе КамАЗ, – отметил вице-губернатор края Сергей Болдин.

Всего в этом году нацпроекту поступило финансирование более чем на 45 миллионов рублей. Свыше 40 миллионов отведено на закупку новой техники для лесопожарных станций.