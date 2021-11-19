Погранслужбы стран Черноморского региона встретятся в Сочи на форуме

В Сочи встретятся пограничники Черноморского региона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи с 23 и по 26 ноября пройдет 21 Форум сотрудничества пограничных ведомств и береговых охран черноморских прибрежных стран. Среди участников погранслужбы Болгарии, Турции и Румынии. Как сообщили организаторы, на встрече поднимутся актуальные вопросы международного взаимодействия для обеспечения безопасности судоходства.

- В планах утверждение основных направлений совместного сотрудничества, также руководители иностранных делегаций обсудят программу мероприятий практического взаимодействия пограничных структур на 2022 год, - сообщили детали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

После деловой части участники встретятся в Орнитологическом парке для традиционной совместной высадки дерева дружбы.