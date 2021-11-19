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Общество19 ноября 2021 15:26

Погранслужбы стран Черноморского региона встретятся в Сочи на форуме

После деловой части форума запланированы выставка технических средств погранвойск и высадка дерева дружбы
Евгения ХАЛИКОВА
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В Сочи встретятся пограничники Черноморского региона

В Сочи встретятся пограничники Черноморского региона

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи с 23 и по 26 ноября пройдет 21 Форум сотрудничества пограничных ведомств и береговых охран черноморских прибрежных стран. Среди участников погранслужбы Болгарии, Турции и Румынии. Как сообщили организаторы, на встрече поднимутся актуальные вопросы международного взаимодействия для обеспечения безопасности судоходства.

- В планах утверждение основных направлений совместного сотрудничества, также руководители иностранных делегаций обсудят программу мероприятий практического взаимодействия пограничных структур на 2022 год, - сообщили детали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

После деловой части участники встретятся в Орнитологическом парке для традиционной совместной высадки дерева дружбы.