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Общество19 ноября 2021 16:00

Вице-губернатор Кубани Александр Власов встретился с Президентом Абхазии

На встрече затронули вопросы развития Сухумского отдела Кубанского казачьего войска
Евгения ХАЛИКОВА
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Состоялась встреча вице-губернатора Кубани и Президента Абхазии. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Состоялась встреча вице-губернатора Кубани и Президента Абхазии. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Состоялась рабочая встреча заместителя губернатора региона, атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова и Президента Абхазии Аслана Бжания. Как сообщили в пресс-службе Краснодарского края, на встрече обсудили развитие Сухумского отдела Кубанского казачьего войска.

– За последние несколько лет численность казаков в Сухумском отделе снизилась. Нужно уделять внимание военно-патриотическом воспитанию допризывников и привлекать молодежь в казачьи ряды. Уверен, что казачество в республике будет развиваться, мы настроены на дальнейшее сотрудничество, – рассказал вице-губернатор Александр Власов.

Сейчас в Сухумском отделе 245 казаков, которые часто проводят совместные мероприятия с Адлерским обществом. Так, в текущем году около сотни кубанских казаков приняли участие в военно-полевых сборах, которые прошли на территории Абхазии.