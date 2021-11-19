Вице-губернатор Кубани Александр Власов встретился с Президентом Абхазии

Состоялась встреча вице-губернатора Кубани и Президента Абхазии. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Состоялась рабочая встреча заместителя губернатора региона, атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова и Президента Абхазии Аслана Бжания. Как сообщили в пресс-службе Краснодарского края, на встрече обсудили развитие Сухумского отдела Кубанского казачьего войска.

– За последние несколько лет численность казаков в Сухумском отделе снизилась. Нужно уделять внимание военно-патриотическом воспитанию допризывников и привлекать молодежь в казачьи ряды. Уверен, что казачество в республике будет развиваться, мы настроены на дальнейшее сотрудничество, – рассказал вице-губернатор Александр Власов.

Сейчас в Сухумском отделе 245 казаков, которые часто проводят совместные мероприятия с Адлерским обществом. Так, в текущем году около сотни кубанских казаков приняли участие в военно-полевых сборах, которые прошли на территории Абхазии.