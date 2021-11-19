Кубанские студенты стали победителями «Большой перемены»

Выигрыш кубанские студенты должны использовать с умом. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Победителями конкурса «Большая перемена» стали студенты кубанских ССУЗов. Конкурс среди учащихся колледжей и техникумов прошел в Нижнем Новгороде в рамках нацпроекта «Образование». Всего от Краснодарского края в финал «Большой перемены» прошли 47 студентов, но суперприз достанется лишь 19.

- Победителями среди учеников вторых и третьих курсов стали 10 студентов, они получат по 200 тысяч рублей. Девять четверокурсников выиграли по 1 млн рублей. Деньги должны быть истрачены на дальнейшую учебу, - рассказали в Министерстве образования Краснодарского края.

Конкурс «Большая перемена» проходил при поддержке Минпросвещения РФ и Минобрнауки РФ.