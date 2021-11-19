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Общество19 ноября 2021 16:38

Кубанский победитель конкурса «Воспитатель года России» получит 2 млн рублей

Педагог детского сада № 41 Анастасия Быстрюкова выиграла профессиональный конкурс в феврале 2021 года
Евгения ХАЛИКОВА
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За победу в профессиональном конкурсе дошкольный педагог получит 2 млн рублей. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

За победу в профессиональном конкурсе дошкольный педагог получит 2 млн рублей. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Воспитатель детского сада № 41 станицы Новокорсунской Тимашевского района Анастасия Быстрюкова получит за победу в профессиональном конкурсе 2 млн рублей. Как сообщили в администрации Краснодарского края, соответствующее распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев.

- Благодаря победе Анастасии Быстрюковой Кубань впервые приняла федеральный этапа конкурса «Воспитатель года России», который в октябре этого года провели в Сочи, - рассказали в пресс-службе региональной администрации.

Анастасия Быстрюкова выиграла конкурс «Воспитатель года России» в начале 2021 года. Она – дошкольный педагог с 15-летним стажем и сама многодетная мама.