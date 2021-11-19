В Новороссийске массовое отравление неизвестной жидкостью

Жители Новороссийска отравились неизвестной жидкостью Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Полицейские Новороссийска расследуют загадочное отравление, которое произошло в многоэтажке по улице Мурата Ахеджака. Как сообщил источник в правоохранительных органах, 16 ноября в квартире был обнаружен труп 60-летнего местного жителя. На теле не было видимых признаков насильственной смерти.

Следователям удалось выяснить, что накануне из этой квартиры в городскую больницу врачами скорой помощи были доставлены 56-летний мужчина и женщина 43 лет. Обоих госпитализировали с подозрением на сильное отравление. Позже мужчина скончался в реанимационном отделении.

Предварительная причина смерти – отравление неясной этиологии. С места происшествия изъята 5-литровая пластиковая бутыль, на дне которой осталось небольшое количество темно-коричневой жидкости. Внести ясность должны результаты работы патологоанатомов и экспертиза изъятого вещества.